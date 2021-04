Nominato il nuovo Cda dell'Ente manifestazioni pescaresi: ecco i nomi

L'assemblea dei soci dell'Ente manifestazioni pescaresi ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione. Alla presenza del sindaco di Pescara Masci, sono stati nominati, all'unanimità, Valter Meale (presidente), Simone D’Angelo (vicepresidente), Claudio Cornacchia, Paolo Ferri, Guido Maglia, Gisella Orsini e Mauro Renzetti (consiglieri).

Direttori artistici rispettivamente del festival Pescara Jazz e Funambolika saranno rispettivamente Angelo Valori e Raffaele De Ritis. Nato nel 1950, l'ente rappresenta il fulcro e il cuore degli spettacoli e delle manifestazioni culturali della città. L'obiettivo del nuovo cda sarà quello di ampliare il raggio d'azione dell'ente, in particolare portando la cultura nelle piazze e in altre zone di Pescara, coinvolgendo le scuole ed aprendo le porte del “Parco dei Teatri Flaiano – d’Annunzio”.

Il presidente Meale:

“L’Ente manifestazioni pescaresi avrà una grande responsabilità, ossia quella di collaborare con l’amministrazione comunale per continuare a far a splendere la nostra città attraverso una programmazione culturale di qualità”

Il vicepresidente D'Angelo:

“Porteremo cultura e spettacolo in ogni angolo della città per contribuire fattivamente al rilancio del commercio e del turismo nel nostro territorio. Vogliamo, inoltre, che il Parco dei Teatri Flaiano - D’Annunzio sia uno spazio frequentato e vissuto da tutta la cittadinanza e non un luogo d’elite riservato a pochi”