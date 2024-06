Nuovo call center per Ambiente Spa: "Servizio ancora più efficiente"

A partire da venerdì 28 giugno sarà attivo il nuovo call center di Ambiente Spa, la società di gestione dei rifiuti a Pescara. Il nuovo servizio, gratuito e accessibile da utenze fisse e mobili, è volto ad offrire ai cittadini pescaresi

un contatto ancora più rapido ed efficiente con l'azienda. Il servizio dedicato agli utenti di Pescara sarà raggiungibile al numero 800 624 622 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 12.

Sarà possibile: prenotare il ritiro gratuito a domicilio di ingombranti, potature, Raee (Rifiuti Elettrici ed Elettronici) e inerti; segnalare eventuali disservizi relativi al servizio di raccolta; richiedere informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti. Il presidente Ricardo Chiavaroli:

"Il nuovo call center rappresenta un importante investimento per Ambiente SpA. Grazie a questo servizio, vogliamo offrire ai cittadini di Pescara un contatto ancora più semplice e immediato con la nostra azienda, per garantire un servizio sempre più efficiente e di qualità attraverso risorse dedicate. Inoltre, il call center è un ulteriore strumento per promuovere la cultura del riciclo e la sostenibilità ambientale, perché fornisce ai cittadini informazioni precise su come smaltire correttamente i rifiuti. Presto attiveremo un secondo numero verde dedicato esclusivamente a tutti gli altri comuni serviti da Ambiente"