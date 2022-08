Nuovo asilo nido da 60 posti a Città Sant'Angelo grazie ai fondi del Pnrr

Un nuovo asilo nido verrà costruito nella zona di Madonna della Pace a Città Sant'Angelo grazie ai fondi derivanti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

La nuova struttura scolastica, come annuncia il sindaco Matteo Perazzetti, potrà ospitare fino a 60 bambini.

La realizzazione, che avverrà nell'annualità scolastica 2023/2024, sarà possibile grazie a un bando del Pnrr vinto per un importo totale di 2 milioni e 390 mila euro.

«L’asilo», spiega Perazzetti, «sarà interamente costruito in legno e avrà ampi spazi interni ed esterni, con grandi vetrate per dare il massimo di luminosità. Sarà un edificio innovativo sia nella forma che nei servizi, un importante progetto che vede la sua genesi nel 2020 con l’idea di questa amministrazione di ampliare l’offerta ai cittadini. Annesso al progetto c’è la realizzazione di una strada di uscita che servirà a decongestionare l’annoso problema del traffico che si crea in via Torre Liquerizia durante l’orario scolastico».