Iniziata la posa dell'asfalto in via Pantini, tra pochi giorni la nuova viabilità nella zona sud

Manca ormai davvero poco all'apertura della nuova via Pantini nella zona sud di Pescara che cambierà il suo volto riguardo alla circolazione stradale.

Questa mattina (giovedì 17 novembre) è infatti iniziata la posa dell'asfalto (dopo un paio di settimane di attesa) che era l'ultimo tassello prima dell'apertura al traffico della nuova arteria, come fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia.

Finita questa fase si dovrà attendere solo qualche giorno per l'installazione della segnaletica sia orizzontale che verticale.

Poi ci sarà spazio per l'inaugurazione del nuovo e ultimo tratto della più ampia strada pendolo che dall'ingresso sud della città consente, nel giro di pochi minuti, di arrivare fino alla zona dell'ospedale passando i quartieri di San Donato e Rancitelli. Un'opera, la nuova via Pantini, che modificherà profondamente la viabilità nella zona: infatti verrà chiuso il parallelo tratto di strada della Bonifica per consentire l'accorpamento dei due comparti del parco. Dunque chi proviene da nord subito dopo il distributore di carburanti Eni si immetterà lungo la nuova arteria stradale realizzata in questi mesi per uscire poi in via Nazionale Adriatica sud all'altezza dello sfasciacarrozze. Chi invece proviene da sud non potrà più proseguire verso strada della Bonifica sulla quale si potrà rientrare dopo aver percorso la nuova via Pantini.