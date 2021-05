Lavori per il nuovo asfalto sul lungofiume Paolucci, la strada riaprirà venerdì [FOTO]

Lungofiume Paolucci a Pescara chiuso al traffico da oggi, mercoledì 26 maggio, per la posa del nuovo manto stradale.

La strada verrà riaperta al traffico veicolare venerdì, chiusa anche la rampa di accesso all'asse attrezzato.

A operare è l’impresa incaricata dal servizio Manutenzione strade del Comune che si sta occupando del primo tratto del lungofiume Paolucci, nella parte più evidentemente danneggiata e che va dal limitare del Ponte Risorgimento - costeggiando il palazzo comunale - fino all’altezza del parcheggio adiacente il palazzo dell’Inps.

Si sta provvedendo alla scarifica del bitume e alla posa del nuovo manto; un’azione necessaria per ragioni di sicurezza, oltre che manutentiva del fondo stradale, che coinvolge anche il sottopasso della rampa d’accesso all’asse attrezzato.

«Contemporaneamente all’apertura di questo cantiere», fa sapere l’assessore Adelchi Sulpizio, «che sarà operativo per le giornate di oggi e di domani, 26 e 27 maggio, con riapertura al traffico da venerdì 28 maggio, prosegue il nostro crono-programma di realizzazione della segnaletica orizzontale in varie zone di Pescara. Emerge l’aspetto positivo dell’efficienza del servizio di controllo in corso d’opera da parte dell’amministrazione, tramite la struttura del Settore Manutenzioni, che verifica direttamente che tutto venga effettuato a regola d’arte».