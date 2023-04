Rifatto l'asfalto in corso Vittorio Emanuele II nel tratto tra via Venezia e via Genova [FOTO]

Anche nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra via Venezia e via Genova è stato rifatto l'asfalto.

Prima di posare il nuovo manto stradale nel corso centrale di Pescara gli operai si sono occupati di scarificare.

Ad aggiornare sui lavori è il sindaco Carlo Masci.

«Con i tempi necessari stiamo arrivando con l'asfalto in tutte le zone della città», sottolinea il primo cittadino.



Che poi aggiunge: «Certo, non potremo fare 364 chilometri di strade tutte insieme, ma stiamo intervenendo su strade che non vedevano un sacchetto di asfalto da più di trent'anni, e continueremo per i prossimi sei mesi, fino a quando le temperature ce lo permetteranno». Poi su corso Vittorio Emanuele II aggiunge: «Un'impresa solida, un giorno di disagio, una nuova immagine del corso. Il tratto tra corso Umberto I e via Genova lo riqualificheremo a giugno, quando le scuole saranno chiuse, occorreranno almeno tre settimane di lavoro intenso, poi avremo un corso totalmente rinnovato».