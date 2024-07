Inizia con una serata a Spoltore il nuovo anno di attività del Rotary Pescara Ovest

Si sono ritrovati all'Osteria La Corte di Spoltore i soci del Rotary Pescara Ovest "G.D'Annunzio" in occasione dell'inizio del nuovo anno di attività. Giovedì 4 luglio si è tenuta la serata all'insegna dell’allegria e della progettualità, che ha visto la presidente incoming Emma Cori ricevere dal socio fondatore Davide Savini il prestigioso collare, giunto ormai al quarantasettesimo passaggio nella storia del club. Ad introdurre i primi momenti della serata è stato l’assistente del governatore, Rocco Pasetti, socio e past president dello stesso Rotary Pescara Ovest, che ha portato gli auspici del governatore Massimo De Liberato.



"A seguito di un commovente discorso sull’importanza del lavorare in gruppo attraverso un costante sostegno reciproco, la presidente Emma Cori ha presentato il suo direttivo: vice Presidente Rocco Pasetti; segretario e presidente della commissione amministrazione del Club Marianna Forcucci; segretario operativo Douglas Anderson; tesoriere Sergio Venturoni; prefetto Sara Tacconi; consiglieri: Elisabetta Plevano e Luigi Di Camillo; consigliere, presidente della Commissione Rotary Foundation, referente Rotary Campus e presidente Incoming Donatella Quartuccio; presidente commissione Effettivo Paolo Albanese; presidente per la commissione Progetti di Club Marco Pierotti e con lui la referente distrettuale nonché da anni responsabile per il club del progetto distrettuale sulla legalità Luciana Vecchi; infine presidente commissione immagine pubblica e presidente della commissione Azione Giovani Giulia Cancelli."

Un momento della serata è stato dedicato al passaggio del collare del Rotaract Club Pescara Ovest. Le uscenti socie Emma Cori e Sara Tacconi sono state nominate socie onorarie del club.