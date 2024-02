Nuovi veicoli di Pescara Multiservice per la pulizia dei cimiteri [FOTO]

Cinque nuovi mezzi in dotazione per Pescara Multiservice che saranno utilizzati per la pulizia dei cimiteri comunali.

I nuovi veicoli saranno adibiti alle attività di pulizia all'interno dei cimiteri di Colli Madonna e San Silvestro.

Si tratta di 2 Ape furgone Piaggio, 2 Ape con pianale Piaggio e un Porter, che hanno piccole dimensioni, la scelta dei quali è dipesa dalla necessità di potersi muovere in spazi angusti e ridotti esistenti nei cimiteri, che spesso limitano molto le attività.

È dunque stata una volontà calibrata su queste necessità col fine di agevolare gli operatori e rendere il lavoro il più efficiente possibile. Le caratteristiche dei nuovi mezzi sono state illustrate in Largo Chiola al sindaco Carlo Masci e all'assessore con delega ai cimiteri Maria Rita Carota, alla presenza dell'amministratore unico di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro e dei dirigenti della società in house dell'amministrazione comunale.