Nuovi treni e nuovi impianti tecnologici di sicurezza sulle ferrovie abruzzesi

Quaranta milioni di euro per l'acquisto di tre nuovi treni Pop 2.0 Coradia Stream capaci di raggiungere 160 chilometri orari, ognuno dei quali con 305 posti a sedere e nuovi impianti tecnologici e sistemi di sicurezza che saranno installati sulle infrastrutture ferroviarie abruzzesi. È quanto prevede il contratto stipulato questa mattina dal presidente della Regione Marco Marsilio, dal presidente della Tua Gianfranco Giuliante e da Michele Viale, amministratore delegato di Alstom, la società che fornirà i nuovi treni. Firma avvenuta al termine di una cerimonia istituzionale cui hanno preso parte anche il sottosegretario della giunta Umberto D'Annuntiis, l'assessore regionale Nicola Campitelli e i vertici della divisione ferroviaria della Società unica di trasporto abruzzese.

I nuovi mezzi, del valore di 19 milioni di euro e che saranno operativi entro fine anno, spiega la Tua, prevedono a bordo rastrelliere portabici, 30 monitor per informazioni ai viaggiatori, connessione internet, cestini per la raccolta differenziata, sistema conta persone, ampi spazi interni per facilitare la mobilità di viaggiatori diversamente abili, 32 telecamere di videosorveglianza e climatizzazione regolata automaticamente in base al numero di passeggeri a bordo. Non solo. I mezzi, spiega ancora la società, faranno parte della cosiddetta “flotta cardioprotetta”, avendo a bordo defibrillatori semiautomatici.

“Le modalità di trasporto su rotaia sono più compatibili con il periodo che viviamo, cioè quello della transizione ecologica e della mobilità sostenibile – dichiara Marsilio – Per questo motivo stiamo investendo sul trasporto ferroviario e lo stiamo facendo sia con il potenziamento delle tratte Pescara-Roma e adriatica, sia con il potenziamento dei mezzi della nostra azienda di trasporto ferroviario. Con l’acquisto di tre nuovi treni, gli utenti abruzzesi – aggiunge il presidente – avranno mezzi più moderni, veloci, efficienti e sicuri: è un impegno che la Regione Abruzzo si è prefissato per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini”. L'occasione anche per parlare delle nuove assunzioni per il servizio cargo il cui iter è stato avviato, ha sottolineato Marsilio: “Miglioreremo i servizi alle aziende presenti sul territorio abruzzese”, aggiunge.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza l'investimento è di quasi 16 milioni. Nell'investimento complessivo è anche previsto un nuovo look per i sei “Lupetto” in dotazione alla Tua, con i Minuetto per i quali si sta procedendo alla ripellicolatura con una nuova livrea che prevede anche il logo storico di Ferrovia Adriatico Sangritana con il claim “Dal 1912 muoviamo l’Abruzzo”.

“Investire oltre 40 milioni di euro per la collettività della nostra regione rappresenta un motivo di grande soddisfazione in una situazione congiunturale molto delicata – dichiara Giuliante – La Divisione Ferroviaria di Tua, grazie alla lungimiranza e all’attenzione della Regione, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di impresa e mette a disposizione dell’intera collettività nuovi mezzi e nuova tecnologia. Investimenti importanti – conclude – che assumono un rilievo ancora più evidente perché effettuati in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo. Tua, in altri termini, sta concretizzando investimenti fondamentali per la mobilità trasportistica di questa regione nel prossimo futuro”.