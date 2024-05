Aprono due nuovi studi di medici di base a Pescara e a Montesilvano

La Asl fa sapere dell'apertura di due nuovi studi medici, uno a Pescara e l'altro a Montesilvano.

Nel capoluogo adriatico, da lunedì 6 maggio, la dottoressa Liudmila Kadatskaya, medico di medicina generale a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di Pescara, ha aperto lo studio medico in via Gabriele d’Annunzio, 207.

Di seguito una scheda riassuntiva con le principali informazioni: Kadatskaya Liudmila, via G. d’Annunzio, 207-Pescara, telefono 3420908650, e-mail: liudmilakadmmgpe@libero.it. Giorni e orari di apertura: lunedì 16-18, martedì 10-12, mercoledì 16-18, giovedì 10-12, venerdì 10-12, (gli orari potrebbero subire variazioni).

Sempre da lunedì 6 maggio, la dottoressa Marianna Vitullo, medico di medicina generale a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di Montesilvano, ha aperto lo studio medico a Montesilvano in via Vestina 263/1. Di seguito una scheda riassuntiva con le principali informazioni: Marianna Vitullo, via Vestina 263/1-Montesilvano. Telefono: 3513287081. E-mail: studiomedicovitullo@gmail.com. Giorni e orari di apertura: lunedì 14 - 16 su appuntamento 16 – 17, martedì 9.30 - 10.30 su appuntamento 10.30 - 11.30, mercoledì 09.30 - 10.30 su appuntamento 10.30 - 11.30, giovedì 15 - 16 su appuntamento e 16 - 17, venerdì 9.30 - 10.30 su appuntamento 10.30 - 11.30 (gli orari potrebbero subire variazioni).

La Asl infine comunica che il dottor Bartolomeo Angelozzi, pediatria di libera scelta nell’ambito territoriale di Montesilvano-Cappelle sul Tavo, ha trasferito lo studio medico a Montesilvano in via Bardato, 2. Di seguito la scheda riassuntiva con le principali informazioni: Bartolomeo Angelozzi. via Bardato, 2-Montesilvano, telefono 335492278. E-mail: bartolomeo.angelozzi@libero.it. Giorni e orari di apertura: lunedì 8–11, martedì 15 – 17.30, mercoledì 15 – 17.30, giovedì 8 – 11, venerdì 15 – 17.30 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Tutte le informazioni sui Medici di Medicina Generale della ASL di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp