Nuovi parroci da settembre, l'annuncio di monsignor Valentinetti

L'arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, ha inviato una lettera ai sacerdoti della chiesa locale per informarli sugli avvicendamenti dei parroci dal mese di settembre.

Si ridimensiona il servizio dei Padri Camilliani, che oltre al servizio ospedaliero manterranno solo la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Pescara. Don Christian Di Biase sarà il nuovo parroco delle parrocchie di Santa Caterina e di Gesù Maestro in Pescara, coadiuvato come vicario parrocchiale da don Giancarlo Di Giulio.

Don Cristian Evangelista sarà responsabile della zona pastorale di Buccieri, Villanova, Cerratina, Castellana, coadiuvato da don Edyckson Gudino. Don Roberto Bertoia sarà il nuovo parroco delle parrocchie di Vallemare e Villareia di Cepagatti. Don Giuseppe Femminella coadiuverà don Vincenzo Amadio, insieme a don Paolo Lembo e a don Remo Chioditti, nella parrochia di San Pietro apostolo e nel Santuario della Divina Misericordia in Pescara.

Don Krzysztof Skorupka sarà il nuovo parroco della parrocchia di San Pietro in Pescara. Don Dmytro Hutnyk, oltre alla cura pastorale degli ucraini greco-cattolici, sarà vicario parrocchiale della parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria in Pescara. Don Martin Arulappan coadiuverà come vicario parrocchiale don Francesco Santuccione nella zona pastorale Cattedrale San Cetteo - San Luigi in Pescara, insieme a don Michele Mosca e a don Roberto Grifaci.

"Ringrazio - scrive Valentinetti - don Marco Di Persio, che in questo tempo ha svolto il servizio di vicario parrocchiale nella zona pastorale di Santa Lucia - San Donato - San Pietro in Pescara e ora torna in missione in Inghilterra. Ringrazio don Lorenzo Ruggiero, che ha svolto il servizio di vicario parrocchiale nella parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria in Pescara e ora torna nella sua diocesi di Manila nelle Filippine. Augurando a questi nostri fratelli un buon servizio pastorale nelle comunità loro affidate, Vi saluto e Vi benedico tutti di cuore".