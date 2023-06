Nuovi parcheggi rosa a Città Sant'Angelo per le donne in stato di gravidanza o le neomamme

Anche a Città Sant'Angelo aumenta la disponibilità di parcheggi "rosa", ovvero stalli dedicati a donne in stato di gravidanza o neomamme con bimbo di età inferiore a un anno. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti, aggiungendo che i nuovi stalli sono stati realizzati in largo Baiocchi.

Lo scorso mese di febbraio, era stata approvata la delibera dalla giunta Perazzetti che prevedeva l'installazione di questi spazi di sosta dedicati a questa particolare categoria di donne, e per essere utilizzati necessitano di un apposito pass da esporre sul cruscotto del veicolo da richiedere all'ente comunale. I parcheggi rosa ormai si stanno diffondendo rapidamente in quasi tutti i comuni del Pescarese. A Spoltore negli ultimi giorni sono stati realizzati ben 10 stalli rosa in varie zone della città.