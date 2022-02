Nuovi orari per gli hub vaccinali. E per gli over 12 non servirà la prenotazione

Dal 14 al 27 febbraio, per i ragazzi dai 12 anni in su e per tutti gli adulti, vaccinazione di prima e terza dose anche senza prenotazione nei centri vaccinali della Asl di Pescara. Lo fa sapere la stessa Azienda sanitaria ricordando che, per la terza dose, dovranno essere trascorsi almeno quattro mesi da quando si è fatta la seconda. Resta invece obbligatoria la prenotazione per i bambini in età pediatrica, cioè tra i 5 e gli 11 anni, effettuabile dal portale di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o chiamando il numero verde 800 009966.

Cambiano anche gli orari d'apertura dei centri dal 14 al 27 febbraio. Queste le nuove disposizioni: Palazzo Fuksas (in via Alessandro Volta) sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; l'hub della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova effettuerà le somministrazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19; l'Outlet Village di Città Sant'Angelo (via Moscarola) sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19, e anche il sabato mattina dalle 9 alle 14; l'hub vaccinale di Penne in Contrada Campetto sarà aperto invece dalle 15 alle 19 domani, venerdì 11, lunedì 14, venerdì 18, lunedì 21 e venerdì 25.

Infine Scafa, dove le somministrazioni proseguiranno nell'area dell'ex Cementificio dalle 15 alle 19 oggi, domani, venerdì 11, martedì 15, mercoledì 16, venerdì 18, martedì 22 e venerdì 25 febbraio, Tutte le informazioni aggiornate sui Centri vaccinali della Asl di Pescara, compresala modulistica, sono consultabili al seguente link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420.