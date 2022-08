Realizzati a Penne nuovi marciapiedi in via Santo Spirito [FOTO]

Sono terminati i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Santo Spirito.

Installati anche i nuovi punti luce, con lampade a risparmio energetico, e la ringhiera che costeggia l'intera via.

A farlo sapere è l'assessore ai Lavori Pubblici, Valentina Chiarella.

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno effettuati i lavori per la canalizzazione delle acque bianche (con l'obiettivo di evitare gli allagamenti) e sarà ripristinato l'asfalto sul tratto tra le intersezioni di Via Acquaventina e Salita Colleromano.