Sulla strada pendolo arrivano anche i marciapiedi [FOTO]

Continuano i lavori per la costruzione della strada pendolo. Oggi sui social il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto mostrare "i larghi marciapiedi che stiamo realizzando sulla strada pendolo, dove ci saranno la pista ciclabile e ampie aiuole piene di piante. Cresce la nuova città". Ricordiamo che gli interventi per il completamento della strada pendolo sono in fase avanzata sia nel tratto da San Donato sia in quello da Rancitelli. Molta importanza viene data anche agli spazi verdi. Insomma, un'opera su cui l'attuale amministrazione punta parecchio.

Nelle scorse settimane, il primo cittadino ha fatto sapere che "entro tre mesi al massimo ci sarà l'inaugurazione di queste nuove strade, che congiungeranno i due quartieri fra loro e alla zona dell'ospedale". Masci crede molto in questo progetto perché esso garantirà "una nuova viabilità che renderà più agevole muoversi nella nostra città", costeggiando tra l'altro la sede ex Fater progettata dall'architetto e designer Massimiliano Fuksas e oggi centro vaccinale anti Covid.

Interpellato da IlPescara.it, il sindaco ha poi aggiunto: "Questi due tratti di strada permetteranno di congiungere il quartiere San Donato alla zona dell'ospedale in pochi minuti, passando per il quartiere Rancitelli/Villa del Fuoco. Un'opera attesa da oltre 20 anni, che consentirà di completare una viabilità di collegamento periferica tra i vari quartieri, per diminuire il carico di auto che ogni giorno attraversa l'area centrale della città. I lavori nei due tratti di strada saranno completati entro maggio. Il tratto tra via Tiburtina e via Salara Vecchia - ha concluso Carlo Masci - risolverà definitivamente anche il problema giornaliero dell'intasamento viario in prossimità dell'Istituto Manthonè".