A Città Sant'Angelo verranno installati nuovi pali della luce con sistema fotovoltaico, le vie interessate

L’amministrazione comunale di Città Sant'Angelo investirà 90 mila euro per efficientare e installare nuovi punti luce sul territorio.

L’intervento, come fanno sapere dal Comune, si dividerà in due parti: efficientamento impianto di riscaldamento del teatro comunale e ampliamento dell'illuminazione pubblica con pali fotovoltaici.

I nuovi pali della luce verranno installati nelle seguenti vie: via Giulio Pastore, via Brecciano, via Tavolato e via del Cimitero.