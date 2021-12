Nuovi lampioni in via Tibullo, Masci: "Ne abbiamo già sostituiti 24mila in tutta la città"

Arrivano i nuovi lampioni in via Tibullo, e Masci annuncia: "Finora ne abbiamo già sostituiti 24mila in tutta la città". Il sindaco parla di un "intenso e silenzioso lavoro" che prosegue ormai dal 2019, cioè da quando si è insediata la sua amministrazione, annunciando che entro la fine del 2021 verrà sostituito il 93% dei pali dell'illuminazione, per poi arrivare al 100% entro marzo 2022.

"Un grandioso risultato raggiunto in due anni di impegno costante", scrive Masci su Facebook. "Quando sarà completato il lavoro, tutti i 24mila lampioni verranno collegati alla centrale operativa, alla quale segnaleranno direttamente in tempo reale eventuali problemi e guasti, in modo tale che gli operatori possano immediatamente intervenire per le riparazioni".