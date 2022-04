Installati i nuovi giochi nel parco comunale del centro storico di Città Sant'Angelo

Importante novità per i residenti e gli utenti che frequentano il centro storico di Città Sant'Angelo. Il sindaco Matteo Perazzetti, con un post sulla sua pagina Facebook, ha annunciato il completamento dei lavori per l'installazione dei nuovi giochi all'interno del parco comunale. Le nuove attrezzature, spiega il primo cittadino angolano, si trovano nell'area del primo giardino.

Inoltre, fa sapere il sindaco, durante i lavori gli operai hanno anche scoperto un'ingente perdita di acqua nella zona del monumento ai caduti, che è stata poi prontamente segnalata all'Aca che ha provveduto a riparare nel giro di 24 ore. Nella zona della Marina di Città Sant'Angelo, invece, sempre Perazzetti ha annunciato qualche giorno fa la riapertura di via Salara che in alcuni tratti era chiusa da diverso tempo per i lavori di riqualificazione e sistemazione dell'asse stradale. Il cantiere non è ancora completato, ha spiegato il sindaco, ma riprenderanno presto assieme agli interventi in via Ludovico Antinori e in un tratto della piazza.