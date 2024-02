Quattro nuovi militari in forza nel Comando provinciale della guardia di finanza

Potenziato l'organico del Comando provinciale della guardia di finanza di Pescara con l'arrivo di 4 nuovi militari.

L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza economico-finanziaria del territorio con l’innesto di quattro nuove unità da impiegare sul campo.

I finanzieri neo arrivati hanno superato brillantemente un corso di alta specializzazione negli istituti di formazione di Predazzo e di Bari, dove i militari del Corpo vengono addestrati con programmi di ultima generazione e con la guida di istruttori di grande esperienza.

La loro formazione tecnico-professionale adesso è altamente funzionale allo svolgimento dei compiti strategici affidati alla guardia di finanza nei settori della lotta all’evasione fiscale, agli sprechi di denaro pubblico e al contrasto della criminalità economico-finanziaria. Le nuove fiamme gialle assegnate sono state accolte dal comandante provinciale della guardia di finanza di Pescara, colonnello t.ST Antonio Caputo, il quale ha dichiara: «Il territorio della provincia di Pescara richiede un adeguato e sempre crescente livello di vigilanza sulla sicurezza economico-finanziaria, anche tenuto conto del Tax Gap che ammonta a circa 67 miliardi di euro. Per questo motivo il Corpo ha potenziato gli organici delle fiamme gialle pescaresi per garantire h24, sette giorni su sette, il costante controllo economico del territorio, attraverso mirati interventi a contrasto dei principali fenomeni illeciti, per assicurare uno sviluppo socio-economico nel rispetto delle regole».