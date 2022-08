Assegnati al Comune di Penne fondi del Pnrr per la realizzazione di due nuovi asili nido

Sono stati assegnati al Comune di Penne fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per la costruzione di due nuove strutture scolastiche: un asilo nido e un polo dell'infanzia.

Quattro gli interventi previsti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gilberto Petrucci.

Il primo riguarda l'abbattimento e la ricostruzione dell'asilo nido "San Francesco", ubicato in via Guido Rossa (1.089.600 euro).



Il secondo la costruzione di un polo dell'infanzia in via Caselli (1.701.600 euro) che sarà collegato all'immobile scolastico "Mario Giardini". Il terzo intervento è relativo all'abbattimento e alla ricostruzione della palestra annessa all'immobile scolastico "Mario Giardini" (1.395.000 euro, fondi ricostruzione sisma Centro Italia). Infine efficientamento energetico e riqualificazione esterna dell'immobile scolastico "Luigi Polacchi" (1.200.000 euro, fondi Gse).

«Abbiamo ottenuto due finanziamenti fondamentali dal Pnrr destinati all'edilizia scolastica: saranno costruiti un nuovo asilo nido in via Guido Rossa e un polo dell'infanzia in via Caselli», sottolinea Petrucci, «voglio ringraziare il gruppo di lavoro costituito per acquisire i fondi del Pnrr, coordinato dall'assessore Valentina Chiarella, che ha ottenuto risultati importanti che avranno l'obiettivo di migliorare la nostra comunità».