Piantati i nuovi alberi in via Paolini di fronte all'ospedale Covid

Completati i lavori di rifacimento di via Renato Paolini a Pescara nell'area di fronte all'ospedale Covid con la piantumazione dei nuovi alberi.

A farlo sapere è l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, che conferma come siano stati piantati i nuovi alberi in sostituzione di quelli che erano stati rimossi.

«Come promesso», scrive Mascia, «sono arrivati gli alberi in via Paolini, in sostituzione delle piante che era stato necessario rimuovere: lungo il marciapiede del parcheggio sono stati messi a dimora sei pyrus calleryana chanticleer e un ligustrum japonicum in zona ingresso ospedale civile. Nel parco della Fantasia sono stati inoltre impiantati altri sei carpini betulus».