Piantati i nuovi alberi in corso Vittorio Emanuele II [FOTO]

Corso Vittorio Emanuele II a Pescara ha di nuovo gli alberi dopo che ne era rimasto senza dall'estate scorsa.

L'amministrazione comunale aveva deciso di rimuovere completamente le alberature in quanto colpite dalla cocciniglia, un parassita.

A causa del sole e delle alte temperature, la scorsa estate furono non poche le proteste per questa scelta.

Ma ora, finalmente, il verde è tornato protagonista in una delle strade principali della città. Come fa sapere il vice sindaco e assessore delegato, Gianni Santilli, i lavori sono terminati per quanto riguarda i nuovi alberi. Sono stati piantati la nyssa sylvatica ovvero un albero a foglie decidue di medie dimensioni originario del Nord America orientale che non teme il freddo, neanche se intenso e crescono bene un po' ovunque, e l'ilex aquifolium nellie stevens ovvero un arbusto sempreverde. Prima dei lavori erano presenti 211 alberi, adesso c'è stata la piantumazione di 231 alberi e arbusti. Della manutenzione delle piante si occuperà, per i prossimi due anni, la ditta che ha eseguito i lavori. La spesa è stata di 365 mila euro. Adesso, come informa Santilli, mancano solo le pensiline che saranno 13-14 in tutto e saranno ricoperte da rampicanti.