Ricevuti in Comune i nuovi agenti della polizia municipale [FOTO]

Sono stati ricevuti nella sala consiliare del Comune di Pescara i nuovi agenti di polizia municipale.

Sono in servizio da poco più di un mese e, accompagnati dal comandante Danilo Palestini, sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore al ramo, Adelchi Sulpizio per i classici auguri di "buon lavoro!".

Si tratta di dodici dei quattordici nuovi agenti della polizia municipale.

Tra questi giovani, diversi hanno già maturato significative esperienze in strutture militari dello Stato o nelle polizie locali, come informano dall'amministrazione comunale.