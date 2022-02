A Pianella previste cento nuove vie, cambia la toponomastica

A Pianella al via la nuova toponomastica con la previsione di 100 nuove vie.

Era stata congelata dal 2012 la delibera che, a seguito del lavoro svolto da una commissione comunale appositamente nominata, coadiuvata da una ditta esterna esperta del settore, ridisegnava integralmente la toponomastica cittadina, adeguandola alle normative vigenti ed alle esigenze di uniformarsi alle line guida previste, anche al fine di una ottenere una ottimale gestione dei sistemi anagrafici e statistici e consentire, con maggiore rapidità e certezza, l'individuazione delle singole abitazioni, anche per eventuali necessità di soccorso e di sicurezza.

Nel frattempo sono pervenuti i pareri favorevoli della prefettura di Pescara e della deputazione di storia patria e della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo e, con la piena operatività della digitalizzazione dei sistemi anagrafici, l’amministrazione ha ritenuto nei giorni scorsi di dover risolvere in modo definitivo la problematica.

«Stiamo cercando di adottare un percorso che arrechi meno disagi ai cittadini e a tutti coloro che si recano sul nostro territorio», spiega il sindaco Sandro Marinelli, «ma l’implementazione dei sistemi digitalizzati e le normative che si sono susseguite negli ultimi anni rendono ineludibile l’intervento di radicale mutamento di gran parte della toponomastica esistente. In particolare la denominazione di contrada, che identificava un’area vasta e più strade non è compatibile con le regole di corretta toponomastica e, pertanto, la direttrice principale diventa via e ogni arteria che la interseca assume una nuova denominazione; anche gli edifici che affacciano sulle direttrici principali di accesso ai nuclei abitati assumono tutte la numerazione metrica in luogo di quella tradizionale».

Il primo cittadino aggiunge: «Si è deciso di procedere distinguendo 3 macroaree (sud-nord e est) e la procedura prevede dapprima la collocazione delle paline identificative delle nuove denominazioni, alle quali segue il controllo in loco delle numerazioni civiche, che, una volta verificate, verranno d’ufficio aggiornate nella banca dati anagrafica la quale, grazie al percorso di digitalizzazione conclusosi di recente, consente una contemporanea comunicazione delle modifiche tra tutti gli organi della pubblica amministrazione».

Il sindaco Marinelli infine spiega quali saranno gli effetti di tali innovazioni per i cittadini: “Documenti di identità: non è necessario aggiornare la carta di identità e il passaporto che conservano validità fino alla loro scadenza; Patente di guida e carta di circolazione: il cambio di indirizzo per variazione di toponomastica non comporta l’obbligo di fare aggiornare la carta di circolazione e la patente di guida in quanto tale obbligo è previsto, dal codice della strada, soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione, sarà quindi sufficiente esibire copia del certificato di stato di famiglia (che, una volta aggiornate le banche dati, potrà essere scaricato direttamente dal portale https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) o la comunicazione dell’Ufficio Anagrafe inviata alle famiglie. In ogni caso il nuovo indirizzo deve essere obbligatoriamente dichiarato alla prima occasione di rinnovo o di rifacimento della patente o della carta di circolazione. Utenze varie: resta a carico dei cittadini, essendo legata ai contratti individuali, la comunicazione del nuovo indirizzo relativamente all’aggiornamento delle altre utenze (es. Enel, compagnie telefoniche, Poste Italiane, istituti bancari, assicurazioni ecc.). Con la comunicazione esplicativa che sarà progressivamente inviata dagli uffici ai cittadini interessati dalle modifiche, l’amministrazione comunale fornirà anche indicazioni su come ottenere gratuitamente il materiale per installare i nuovi numeri civici laddove necessario».