Nuove strisce pedonali tra viale Marconi e via Marino da Caramanico, ma vengono cancellate poco dopo

Viale Marconi a Pescara torna a catturare l'attenzione dei cittadini per un nuovo intervento messo in atto nella giornata di ieri (giovedì 9 marzo) ma abortito poco dopo.

Gli operai hanno infatti iniziato a disegnare delle nuove strisce pedonali nei pressi della rotatoria all'incrocio tra viale Marconi e via Marino da Caramanico.

Ne sono state disegnate 6 ma almeno a vederle così sembravano troppo in mezzo alla carreggiata stradale.

E forse proprio per una questione di mancata sicurezza, con i pedoni che le avrebbero usate ritrovandosi tra i veicoli in transito, poco dopo è stato deciso di cancellarle. Inevitabile il tam-tam sui social con condivisioni multiple e numerosi commenti su questo nuovo capitolo della storia recente di una delle due strade principali di Porta Nuova.