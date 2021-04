Assegnate 23 nuove sedi farmaceutiche in Abruzzo, 43 sono ancora disponibili per il prossimo interpello

Lo ha fatto sapere l'assessore Verì. Sono 7 le sedi ancora disponibili per la provincia di Pescara che saranno comprese con il nuovo interpello

Sono state assegnate 23 nuove sedi farmaceutiche in Abruzzo dopo il concorso straordinario bandito nel 2012 e che dopo un lungo iter, è stato sbloccato lo scorso gennaio. Lo ha fatto sapere l'assessore regionel Verì aggiungendo che le nuove sedi sono così distribuite sul territorio:

Vasto (3 sedi), Fossacesia, Martinsicuro (2 sedi), Avezzano (2 sedi), Pescara (2 sedi), Alba Adriatica, Cepagatti, Montesilvano (3 sedi), Ortona, L’Aquila (2 sedi), Spoltore, Penne, San Giovanni Teatino, Città Sant’Angelo, Basciano, Abbateggio, Palmoli e Fossa.

Ora, gli assegnatari avranno 180 giorni per procedere all'apertura delle farmacie, ed in caso di inadempienza quella sede sarà ricompresa nel prossimo interpello che si terrà alla scadenza di quest'ultimo. Restano 43 sedi da assegnare, di cui 7 in provincia di Pescara: