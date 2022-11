Messe a dimora 4 piante nel parco dell'Accoglienza per la festa dell'albero [FOTO]

Sono in totale quattro le nuove piante messe a dimora nel parco dell'Accoglienza in via Po a Pescara in occasione della festa dell'albero che si celebra nella giornata odierna, lunedì 21 novembre.

Si tratta di un frassino maggiore forestale, una robinia, un frassino e una betulla.

A organizzare l'iniziativa per il Comune di Pescara sono stati il vicesindaco e assessore ai Parchi, Gianni Santilli, e il consigliere regionale del M5s, Massimo Di Renzo.

Con loro anche il colonnello Madeo dei carabinieri forestali che hanno collaborato all'iniziativa. Alla piantumazione dei nuovi alberi hanno partecipato anche 2 classi della scuola media Foscolo e 2 classi della scuola media Antonelli.