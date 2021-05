Nuove guardie zoofile e ittiche per la provincia di Pescara: hanno giurato 10 nuove unità operative. I relativi giuramenti sono stati raggiunti dopo un percorso di 3 mesi di corso di formazione che hanno portato alla richiesta dei decreti.

Nel 2020 sono state 25 le sanzioni amministrative elevate con confische di 10 canne da pesca utilizzate impropriamente con modalità e tecniche vietate per la pesca sportiva dalla Guardia Civile Ambientale. Il prossimo 21 agosto, alle ore 16, si terrà nella sala Favetta del Museo Genti d’Abruzzo la terza edizione delle Benemerenze ai volontari che si sono contraddistinti durante l’anno 2020-2021. In quella sede verranno annunciati alcuni importanti progetti che sono sul tavolo del Direttivo della Guardia Civile Ambientale.

La Guardia Civile Ambientale invita tutte le persone che abbiano amore per il proprio territorio a iscriversi e frequentare i corsi di formazione e aggiornamento che li abilitanno al successivo passo per le richieste dei Decreti per operare legittimamente nel rispetto delle normative dettate dal Ministero dell’Interno. Per Info telefonare al 327/6155120 oppure inviare un e-mail a presidenza@guardiacivileambientale.eu.