Nuove assunzioni e una vision aziendale sempre più orientata alla sostenibilità per Vgp

Nell’ottica di ampliare il processo di sviluppo aziendale, Vgp Italia ha in programma nuove assunzioni per il 2021 e pone tra le sue priorità una politica fortemente orientata al rispetto dell’ambiente, attraverso soluzioni sostenibili e innovative. Il team sta puntando ad assumere professionisti ancor più specializzati e qualificati in linea con l’impegno dell’azienda verso pratiche edilizie sostenibili di qualità e numerosi progetti di costruzioni in pipeline. “Siamo felici di investire nel mercato italiano”, dichiara Agostino Emanuele, Country Manager Vgp Italia, “il nostro obiettivo è quello di ampliare il team locale, ricercando in particolare profili legati all’edilizia sostenibile e alle energie rinnovabili”. Vgp, società paneuropea che possiede, sviluppa e gestisce parchi logistici e semi industriali di qualità, è oggi uno dei principali player nazionali nel settore Real Estate con sei parchi logistici nel Nord Italia e numerosi progetti in cantiere.

Oggi la squadra di Vgp Italia conta su diverse tipologie di profili, anche trasversali, ciascuno con un ruolo definito ed esperienza nel settore Real Estate che spazia tra economia, finanza, facility management, marketing, progettazione tecnica e costruzione, e che contribuiscono alla crescita dell’azienda. “Il gruppo sta ponendo maggiore attenzione alla formazione interna attraverso sessioni tecniche dedicate all’edilizia sostenibile e all’energia rinnovabile, che daranno ai nostri team l’opportunità di ampliare il loro bagaglio di competenze e allo stesso tempo migliorare l’offerta di servizi rafforzando la fidelizzazione dei clienti”, conclude Agostino Emanuele. L’azienda, che ha da poco pubblicato il suo secondo Corporate Responsibility Report, si impegna a diventare carbon neutral entro il 2025.