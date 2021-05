Attivata all'ospedale la nuova tac/pet fissa di ultima generazione

Importante novità all'ospedale di Pescara. È infatti entrata in funzione la nuova Pec ct Discovery Mi Dr installata nell'Uoc di medicina nucleare dell'ospedale di Pescara, che è il primo tomografo fisso della Regione Abruzzo, che da anni utilizza tomografi pet tc su mezzi mobile. Tanti i vantaggi a disposizione con il nuovo dispositivo di ultima generazione, fra cui una migliore qualità d'immagine per l'avanzata risoluzione del sistema digitale, migliore capacità di valutare la risposta terapeutica ai trattamenti, possibilità di utilizzo di radiofarmaci di nuova generazione e significativa, riduzione della dose da somministrare al pazienti, più rapida definizione delle immagini grazie agli innovativi algoritmi di ricostruzione e alla velocità di risposta dei rivelatori e riduzione dei tempi di acquisizione e quindi dei costi correlati.

L'apparecchiatura utilizza nuovi algoritmi di ricostruzione per migliorare la qualità diagnostica e nuovi protocolli che tengono conto del movimento respiratorio del paziente durante l'esame.

Attraverso l’utilizzo di radiofarmaci somministrati per via endovenosa, è possibile valutare la presenza di tumori, studiandone il comportamento metabolico e funzionale, eseguendo esami “total-body”. La dose di radiazioni fra l'altro è molto bassa e non ha conseguenze rilevanti per il paziente. L'equipe dell'Uoc di medicina nucleare è diretta da Angelo Di Nicola e composta da 25 persone fra cui 5 medici, 1 radiofarmacista, 6 infermieri, 8 tsrm, 1 amministrativo, 3 operatori socio sanitari. Con questa pet/tc potranno essere studiati pazienti oncologici con carcinoma alla prostata grazie all'utlizzo della 18f-Colina e di nuovi radiofarmaci all’avanguardia come la Fluciclovina e 68Ga-Psma consentiranno di ridurre la mobilità passiva.