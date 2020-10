Una nuova sala operativa ad alta tecnologia per l'azienda di trasporto pubblico Tua

Una nuova sala operativa in cui gli autobus "intelligenti" dialogano in tempo reale con l'azienda, fornendo ogni genere d'informazione. Tua ha presentato questa mattina la nuova sala operativa, completamente digitale, che fa parte del percorso di digitalizzazione dell'azienda di trasporto pubblico abruzzese. Maggiore incremento della bigliettazione elettronica, informatizzazione dei dati che assieme ai nuovi autobus che forniscono dati costanti permettono una maggiore efficienza nella gestione dell'esercizio, dell'utenza ed in caso di necessità ha spiegato il presidente Giuliante.

In altri termini, i bus di ultima generazione e le altre tecnologie di Tya consentono alla sala Operativa di ricevere, elaborare, trasmettere e rielaborare ogni informazione relativa agli oltre 4300 servizi quotidiani garantiti. Insomma, un patrimonio di informazioni automatiche utili a gestire al meglio il servizio e intervenire, in modo efficace, in qualsiasi momento, smistando allarmi, coinvolgendo altri enti ed interfacciandosi con altri soggetti e supportando ogni decisione legata all’esercizio.

In questo modo l'invio di bus sostitutivi è immediato, o il potenziamento di una corsa in caso di maggiore afflusso d'utenza, interventi d'emergenza ed una programmazione mirata della manutenzione e degli interventi.

Tutti i nuovi bus del parco sono dotati di computer di bordo grazie ai quali è possibile raccogliere in modo automatico e sistematico le informazioni che scaturiscono delle validatrici elettroniche, dal conta passeggeri, dagli indicatori di percorso, dal sistema di videosorveglianza. Giuliante ha proseguito:

Da oggi grazie alla capillarità della nostra offerta sull’intero territorio regionale possiamo attuare un monitoraggio ancora più efficace in termini di servizio e di sicurezza. L’architettura della nostra Sala Operativa multifunzionale garantisce, anche in caso necessità, una fonte di informazioni utili per enti ed istituzioni”