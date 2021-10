Aperta al traffico la nuova rotatoria tra strada comunale Piana e via Enzo Tortora [FOTO]

È stata ufficialmente aperta al traffico la nuova rotatoria tra strada comunale Piana e via Enzo Tortora a Pescara ieri, venerdì 1 ottobre.

Come annunciato il giorno prima dal presidente della commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore, ultimato l'intervento di asfaltatura è stato dato il via libera al transito dei veicoli.

La realizzazione di questa nuova rotatoria rientra nel progetto di completamento della strada pendolo che collegherà via Lago di Capestrano dalla Tiburtina Valeria a via Rio Sparto e via San Donato. L'intervento complessivo dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2022.