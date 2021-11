Nuova protesta dei No green pass, in piazza Salotto il giornalista investigativo Fracassi

Nuova protesta annunciata dal comitato No green pass-Non toccate i minori per domani, sabato 27 novembre, in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara.

Dopo la presenza del leader Stefano Puzzer (portuali di Trieste) l'altro pomeriggio, domani sarà la volta del giornalista investigativo e di guerra, Franco Fracassi.

Fracassi è anche autore di diversi libri, tra di essi uno sui dubbi rispetto a quanto accaduto nel laboratorio di Wuhan, città dalla quale il Covid-19 è partito.

Questo quanto dichiara Nico Liberati, portavoce del movimento No green pass-Non toccate i minori Abruzzo: «Siamo orgogliosamente l’unica regione in Italia che persino a livello amministrativo si è opposta allo strumento di macelleria sociale del super green pass. Oramai, tutto il mondo resta esterrefatto e segue con apprensione le vicende italiane, mentre si amplifica la protesta verso la campagna vaccinale minorile e contro l’apartheid instaurato con il super green pass. È orami chiaro che le misure repressive e gli irresponsabili e reiterati richiami e inviti alla vaccinazione dei bambini, stanno alimentando il disagio e le piazze dei no green pass che crescono nel numero e nel consenso. Siamo pacifici ma molto determinati, ribadiremo la nostra presenza e la denuncia e aumenteremo la nostra forza. Questo linguaggio di odio e terrore deve essere censurato immediatamente, da qualsiasi parte esso provenga».