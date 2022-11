Nuova Pescara, le associazioni si appellano a Sospiri: "Non firmare lo spostamento al 2027 e diventa il garante della fusione"

«Chiediamo al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri di non firmare e di non presentare alcun emendamento o progetto di legge o altro inerente il differimento della nascita di Nuova Pescara».

A firmare la richiesta sono le associazioni Nuova Pescara, Consiglieri Emeriti Comune di Pescara, Verso Nuova Pescara e Fccn (Fusioni comuni coordinamento nazionale).

Che poi proseguono: «Lo spostamento al 2027, di cui si parla da mesi e che viene dato per imminente, è un autentico sabotaggio e uno sfregio all’esito referendario del 2014, che ha sancito la fusione di Pescara, Spoltore e Montesilvano nonché alla legge regionale del 2018 votata, non dimentichiamolo, all’unanimità. Chiediamo a Lorenzo Sospiri di essere il garante del rispetto della volontà dei cittadini e della legge e non il primo firmatario di un artificio politico-burocratico volto a spostare in avanti la data della nascita della nuova città, già posticipata due volte e ora fissata al primo gennaio 2024. Spostamento propedeutico, viene il sospetto, ad altri rinvii e al definitivo affossamento della fusione».