In piazza Salotto arriva una nuova insegna con orologio e schermo a led

Torna in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) quello che per decenni, pur non avendo un valore particolarmente elevato, ha comunque rappresentato un simbolo per tanti pescaresi.

Parliamo della storica insegna sul tetto di uno dei palazzi della piazza principale di Pescara.

Per numerosi anni quell'insegna è stata prima della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino poi diventata Caripe e infine Banca Popolare di Bari.

Come aveva annunciato lo scorso ottobre il sindaco Carlo Masci, un altro istituto bancario era in trattativa con il condominio sottostante dopo che la precedente banca aveva disdetto il contratto. E adesso scopriamo che si tratta di Banca Mediolanum. «Avremo finalmente un ledwall con il segnale orario e le comunicazioni di carattere pubblico e istituzionale rivolte alla cittadinanza», scrive l'assessore Alfredo Cremonese.