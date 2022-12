Al via le prove acustiche, poi sarà inaugurata la nuova fontana luminosa-musicale di piazza Salotto

Proseguono a ritmo serrato i lavori per l'inaugurazione, prima di Natale, della nuova fontana luminosa-musicale in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) a Pescara.

Domani, giovedì 8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata Concezione, inizieranno le prove acustiche del grande piano sopra al quale, cammninando, si azionerà il sistema della musica e delle luci.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci: «Proprio domani, 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, perché per Pescara non ci fermiamo mai. Conto alla rovescia, ci siamo quasi, tra qualche giorno la fontana "The big Piano" di Pescara diventerà un'attrazione internazionale». Si tratta di un'opera fortemente voluta dal primo cittadino che sottolinea come sia «veramente impressionante la tecnologia che c'è dietro un'opera del genere, solo di fili elettrici ce ne sono sei chilometri».

La fontana occuperà lo spazio dove c'era lo Huge Wine Glass, ovvero il "calice" dell'architetto giapponese Toyo Ito che nel febbraio 2009 collassò, spaccandosi. La nuova opera invece è di Remo Saraceni, artista, scultore e designer che vive da tempo negli Stati Uniti ma è originario di Pescara: una fontana musicale che proporrà il più grande pianoforte “a pavimento” mai creato. I visitatori potranno così interagire con la fontana, grazie ai tasti a pavimento che riproducono un pianoforte. La nuova installazione ha avuto l’approvazione della Soprintendenza Archeologica, per un intervento finanziario di 310mila euro.