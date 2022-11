Acquistata una nuova auto per la polizia locale di Alanno [FOTO]

Il Comune di Alanno ha acquistato una nuova auto per il comando della polizia locale: si tratta di una Dacia Duster, che sarà adesso a disposizione degli agenti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire l'incolumità dei cittadini ed effettuare il pattugliamento del territorio.

Di fronte alle polemiche e alle rimostranze di alcuni cittadini, l'assessore comunale Angelica Breda ha spiegato sui social che "ne avremmo presa una più grande di questa, ma purtroppo la disponibilità economica del Comune di Alanno è potuta arrivare alla Dacia.. sarà per la prossima".

In realtà si tratta comunque di una preziosa vettura 4x4 che consentirà, dunque, alla polizia locale alannese di poter contare su mezzi nuovi e moderni per lo svolgimento delle proprie funzioni. Di conseguenza, una consegna tanto importante quanto necessaria per rendere più efficace il controllo del territorio, ma anche per garantire maggior sicurezza ai vigili che lavorano con sacrificio e presenza costante sulle strade in qualsiasi condizione meteorologica.