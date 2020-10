Il robot Roby inaugura la nuova aula - laboratorio dell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo

Il robot Roby ha ufficialmente inaugurato questa mattina la nuova aula laboratorio dell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo. L'aula, infatti, ospiterà 34 studenti del Liceo Scientifico Sportivo e Scienze Applicate dove seguiranno le lezioni sviluppate con una didattica laboratoriale. Il robot è stato programmato dal professor Boccia e da Aurora De Leonibus, una studentessa del quinto anno. Roby ha illustrato ed introdotti gli eventi della giornata, in cui ci sono stati momenti dedicati alla tecnologia alternati ad approfondimenti su antichi libri.

Alla presentazione dei dinamometri, dei microscopi ottici, di Roby stesso e di un collegamento on line con gli studenti della scuola slovena Osnovna šola Franceta Prešerna di Ktanj impegnati nella preparazione di un progetto Erasmus con l’Istituto di Città Sant’Angelo che hanno chiacchierato in inglese con i loro colleghi angolani sulla vita a scuola in tempi di Covid, si sono intervallati momenti dedicati ai libri, in particolare l’incontro con l’autore Alessio Romano, che insieme all’illustratore Roger Angeles, ha presentato il libro-fumetto Bukowski rispondendo alle domande degli studenti su come si arriva alla versione finale di un fumetto.

Presenti i docenti, la dirigente scolastica Lorella Romano, il commissario ad Acta Ciccone e la presidente comitato genitori Titta Rocca.