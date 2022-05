A Le Naiadi si torna in vasca, la soddisfazione di Masci: "Pescara è tornata ad avere le sue piscine, le più belle d'Italia"

"Le Naiadi piene di vita, competizioni di nuoto di livello nazionale, tanti giovani, tanti atleti, tante famiglie. Se ripenso a tre anni fa, chiuse, abbandonate, degradate, è stato fatto un miracolo. Pescara è tornata ad avere le sue piscine che guardano la pineta e il mare, le più belle d'Italia".

Queste le parole del sindaco Carlo Masci che ha fatto oggi tappa all'impianto sportivo dove dopo tanto si è tornato a competere in occasione del "Trofeo Mare di Adria" per cui era prevista la partecipazione di circa 600 atleti. Come fa sapere con un post la struttura stessa in vasca si tornerà a fine giugno con il "Trofeo Le Naiadi-Sumer Edition" che, annuncia, conterà sulla partecipazione di circa mille atleti provenienti da ogni parte d'Italia.

La mattinata di oggi è stata anche l'occasione per un open-day per provare tutte le attività che si svolgono in piscina con appuntamenti riservati a tutti: adulti, ragazzi, bambini e persino neonati.