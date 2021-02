Coronavirus, sono 615 i pazienti ricoverati in Abruzzo: mai così tanti da 2 mesi

Sale a quota 615 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale in Abruzzo a causa del Covid-19 (Coronavirus).

Nell'ultimo giorno sono altri 15 coloro che sono stati ricoverati nelle strutture ospedaliere abruzzesi con il totale che raggiunge un livello che non si registrava da 2 mesi.

Risale alla metà di dicembre dello scorso anno un numero così elevato di persone nei nosocomi, quando la tendenza era in calo rispetto al picco di novembre, come ricorda Ansa Abruzzo.

Una settimana fa erano 548 i ricoverati in ospedale, due settimane fa erano 474. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è attualmente al 33,3%, a fronte di una soglia di allarme pari al 30%. Nello specifico, in area medica ci sono 551 pazienti (+16 rispetto a ieri): è occupato il 36,9% dei 1.491 posti letto disponibili (livello di allerta 40%).