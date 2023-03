I numeri della Cardiologia dell'ospedale "Santo Spirito", più di 2.500 ricoveri in un anno

La Asl di Pescara presenta i numeri e le attività dell'unità operativa complessa (Uoc) di Cardiologia con Utic diretta da Leonardo Paloscia.

La Uoc è strutturata in servizi di competenza specialistica e ultra specialistica, è caratterizzata da intensa attività emodinamica, diagnostica e interventistica delle coronaropatie, da diagnostica e trattamento delle aritmie cardiache e da diagnostica cardiologica ambulatoriale.

Al suo interno si eseguono anche ricoveri brevi per studi coronarografici ed emodinamici preoperatori e per cardioversione elettrica della fibrillazione atriale.

Si articola in più settori di ricovero: Area Utic - Unità di terapia intensiva coronarica - comprendente 6 posti letto e il gruppo operatorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia; Area di terapia post-intensiva, comprendente 10 posti letto; Area degenza cardiologica, comprendente 19 posti letto.

Questi i numeri del personale attualmente in servizio e dell’attività dell’anno 2022. Personale in servizio nella Cardiologia con Utic: direttore + dirigenti Medici: 1 + 28 (di cui 3 a Penne e Popoli), coordinatore infermieristico e Infermieri: 1 + 59, operatori socio sanitari: 13, totale personale in servizio: 102. Nel 2022 sono stati 2.532 i ricoveri. Queste invece le procedure e le prestazioni: 1.602 coronarografie, 764 Ptca (angioplastica coronarica percutanea transluminale), 838 elettrofisiologie, 222 Pmk (Pacemaker), 136 Icd (defibrillatore impiantabile), 2.600 ecocardiografia, 181 Tee (TransEsofagea), 800 ecocardio pediatrici, 1.500 test ergometrici, 1.300 Holter Ecg, 7.000 consulenze.

Il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, anche in occasione del congresso interregionale Anmco Marche Umbria Molise Abruzzo (Muma) 2023, ha sottolineato la rilevanza dell’attività svolta dalla Cardiologia di Pescara.