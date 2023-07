"Ballare" insieme per sessant'anni al ritmo dell'amore e del rispetto: Renato e Maria Pia festeggiano le nozze di diamante

Hanno iniziato a ballare insieme 67 anni fa e da allora non hanno mai smesso di farlo. Il 7 luglio del 1963 le nozze e oggi, a sessant'anni di distanza, il taglio di un traguardo impensabile per i più: le nozze di diamante. Renato e Maria Pia sono davvero una coppia unica. Proprio in una serata di ballo si sono conosciuti e da quel giorno non hanno mai smesso di muoversi l'uno accanto all'altro.

Andavano a scuola insieme al Tito Acerbo ed è proprio tra quei banchi che la loro magica storia è iniziata. “Amore, rispetto, comprensione” questo il motto su cui hanno costruito le solide basi della loro unione e se tanto hanno fatto per i propri cari, ora sono proprio questi ultimi a voler fare qualcosa per loro.

I sessant'anni di matrimonio vanno festeggiati, ancor più per una coppia capace di vivere in perfetta sintonia, proprio come la partitura di un perfetto spartito. In occasione dello speciale anniversario rinnoveranno le loro promesse nella chiesa Regina della Pace di via Raffaello alle 19, per poi spostarsi per i festeggiamento presso il Ristorante Lido Sirena di Francavilla al Mare dove a brindare con loro ci saranno i figli Annarita, Maria Alessandra, Francesco, del genero Riccardo e dei Nipoti Giovanni, Piero, Francesca e Alessia e di tutti gli amici e i parenti.

Renato e Maria Pia non possono che essere un esempio sul come un amore possa durare tutta la vita e di certo avrebbero tante cose da raccontare sul come si affrontano le sfide quotidiane senza mai perdere il filo della propria unione. Come redazione de IlPescara non possiamo fare altro che unirci agli auguri per l'incredibile traguardo raggiunto da questa bellissima coppia.