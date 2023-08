La notte dei serpenti verrà trasmessa su Raiuno, ufficializzata la data

A circa un mese di distanza dal suo svolgimento (avvenuto lo scorso 29 luglio allo stadio del mare) è stata ufficializzata la data in cui la notte dei serpenti verrà riproposta in televisione, e a occuparsene sarà la Rai. Ebbene, il giorno prescelto è il prossimo giovedì 31 agosto, sulla rete ammiraglia in terza serata, più precisamente a partire dalle ore 23,30. Ne ha dato notizia questa mattina il maestro concertatore e ideatore dell'evento, Enrico Melozzi, scrivendo quanto segue sui suoi canali social:

"Non riesco a nascondere l’enorme soddisfazione: questa trasmissione è il risultato di un lavoro di squadra epico! Ringrazio veramente tutti".

E il sindaco di Pescara, Carlo Masci, gli ha risposto con queste parole: "Un traguardo eccezionale colto con il lavoro di una grande squadra. Bravo, grande Enrico, sei l'orgoglio di tutti noi". Alla manifestazione, nata per celebrare e promuovere la cultura popolare abruzzese, hanno partecipato artisti come Gianluca Grignani, Giusy Ferreri e Mr. Rain, ma anche un talento locale come Setak, accompagnati da un coro di giovani talenti.

La scaletta ha alternato brani caratteristici della nostra tradizione musicale a successi della canzone italiana come "Destinazione Paradiso" di Grignani e "Supereroi" di Mr. Rain, riletti però in alcune parti con versi in vernacolo scritti appositamente per l'occasione (già "leggendario", ad esempio, è il "Nu seme nu" con cui la hit di Mr. Rain è stata riadattata al dialetto abruzzese).

La notte dei serpenti, voluta anche come simbolica "risposta" alla più celebre notte della taranta che si tiene da anni in Salento, si richiama al culto di San Domenico e ai serpari di Cocullo con l'obiettivo di diventare un appuntamento fisso anche per il futuro. Già all'indomani del concerto, il governatore Marsilio aveva annunciato la realizzazione di uno speciale sulla tv pubblica. Che ora andrà in onda, appunto, su Raiuno, regalando alla nostra regione una vetrina decisamente importante.