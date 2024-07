Notte dei Serpenti, modifiche alla viabilità sulla riviera Nord. Pubblicata l'ordinanza

Pubblicata, sul sito del Comune, l'ordinanza sulla modifica della viabilità, in vista della Notte dei Serpenti, in programma sabato 20 luglio, allo Stadio del Mare.

Ecco nel dettaglio cosa prevede: a partire dall'emissione dell'atto fino alle 24 di martedì 23 luglio e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio degli allestimenti, modifica della viabilità sul tratto di marciapiede lato mare della Riviera Nord in

corrispondenza dello “Stadio del Mare”, autorizzando il transito e la sosta dei mezzi preposti al trasporto, scarico e successivo

ricarico delle attrezzature necessarie per la buona riuscita dell’evento. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 35 stalli, dall'emissione dell'ordinanza fino alle 24:00 di sabato 20 luglio, all'interno dell'area a pagamento

gestita dalla Società Pescara Multiservice srl posta sul lato nord di piazza primo Maggio.

Tra le 12 e le 24 di sabato 20 luglio 2024 e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione, viene istituito

il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione), sull'intera area a pagamento gestita dalla Società Pescara Multiservice srl posta sul lato nord di piazza primo Maggio. Tra le 12 e le 24 dello stesso giorno previsto il divieto di di sosta e fermata ambo i lati con rimozione forzata, sui tratti stradali di seguito riportati:

tratto di via Lungomare Matteotti, compreso tra via Galilei e Piazza I Maggio; tratto di via della Riviera compreso tra via Mazzini e Piazza primo Maggio; corso Umberto, nel tratto compreso tra via Carducci , viale Regina Elena e via Gramsci; piazza primo Maggio.

Inoltre, tra le 16:00 e le 24 di sabato 20 luglio,viene stabilito il divieto di transito (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e dei mezzi di polizia e soccorso), sui tratti stradali di seguito riportati: tratto di via Lungomare Matteotti compreso tra via Galilei e piazza primo Maggio; tratto di via della Riviera, compreso tra via Mazzini e piazza primo Maggio; corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Carducci, viale Regina Elena e via Gramsci; piazza I Maggio.

Prevista anche la modifica della calendarizzazione della ZTL 3 ambientale mediante la disattivazione temporanea del Varco 1, posto in viale Regina Margherita, angolo via Leopoldo Muzii, e Varco 2 posto in via De Amicis, all'angolo con viale Regina Margherita, limitatamente alla giornata di sabato 20 luglio. Il tutto attraverso la modifica della dicitura del Pannello a Messaggio

Variabile (P.M.V.) posizionato nel varco di riferimento, mediante l’iscrizione “ZTL 3 Non Attiva”.