Notte dei Serpenti, il mastro Melozzi risponde alle critiche: "Non urlate, venite sul palco a cantare con me"

“Invece di urlare venite a cantare sul palco. Voglio essere giudicato per la mia musica, venite a criticarmi per quello che farò sul palco: il posto dove do il meglio di me”.

Il maestro Enrico Melozzi questa volta ha deciso di rispondere alla pioggia di critiche piovuta su “La Notte dei Serpenti” e nello specifico sulla ricerca dei voltanti e sul finanziamento regionale da 500mila euro su cui si sono levai gli scudi delle opposizioni che quei fondi chiedevano di destinarli alla sanità.

Il maestro Melozzi: "Sono contento che il provincialismo si ribelli, deve aver capito che sparirà"

“Folle” per Melozzi mischiare un evento artistico con il tema della sanità e se a chi critica non le manda a dire per lui tanta polemica è in fondo “positiva” perché, spiega, “La Notte dei Serpenti è il grande tentativo di sprovincializzare l'Abruzzo e se io vengo attaccato da una mentalità provinciale allora vuol dire che il virus dell'Abruzzo contro cui sto lottando lo sto sterminando. Qualsiasi polemica che mi viene fatta per quello che sto combattendo è naturale e va bene così, è giusto: stanno capendo che quella mentalità sta morendo”. Scorretto o almeno inspiegabile, sottolinea, la critica di opposizioni e sindacati sui volontari che lavoreranno all'evento. Una critica che arriva da chi, chiosa rivolgendosi in particolare alla Cgil di Teramo "che dovrebbe sapere che per il concerto del Primo Maggio se ne cercano 130, così come avviene di norma quando si organizzano eventi: basta fare una ricerca su google", chiosa.

“Ho scritto a tutti quelli che mi hanno attaccato invitandoli a confrontarsi con me, ma hanno preferito urlare sui giornali. Gli avrei spiegato che 'La Note dei Serpenti' è un evento che promuove l'Abruzzo e che vuole rendere edotti su cos'è l'Abruzzo, ma si preferisce continuare a parlare come se si fosse ancora in campagna elettorale. Una campagna elettorale con cui mi permetto di dire – prosegue – le opposizioni e il candidato presidente sconfitto hanno portato un'immagine non veritiera dell'Abruzzo fuori dai confini regionali parlando di un territorio da cui tutti, soprattutto i giovani, vogliono andare via. Sono orgoglioso del fatto che il provincialismo si stia ribellando – ribadisce -: deve aver capito che sparirà”.

"La Notte dei serpenti è un rito collettivo, un recupero dell'identità": e arriva l'anticipazione

Un'anticipazione su chi vedremo quest'anno salire sul palco di Pescara per l'evento che è diventato già, tiene a sottolineare Melozzi, un programma televisivo (già la prima edizione è andata in onda sui canali Rai) e su cui ha iniziato a lavorare già dodici anni fa di ritorno dalla sua prima Notte della Taranta, racconta, trovando nella giunta Marsilio il sostegno che cercava per realizzarlo, riusciamo a strapparla. Dopo i “Supereroi” di Mr. Rain cantati in abruzzese, sarà la volta di “Musica Leggerissima” di Colapesce Dimartino che dunque, è facile dedurre, vedremo sul palco di questa seconda edizione.

Se i nomi non mancheranno perché l'attrattiva degli artisti che il pubblico ama sono un ingrediente fondamentale in tutto ciò che è show, Melozzi spiega perché le critiche mosse gli sembrano così “folli” e la risposta è nelle ragioni che lo hanno spinto a crearla “La Notte dei Serpenti”. Come in una partitura due ragioni che sembrano lontane, ma che orchestrate creano un'opera unica nella visione del maestro: portare l'Abruzzo fuori dal provincialismo facendolo “volare alto” e proiettarlo a un livello internazionale e allo stesso tempo, spiega ancora, farlo raccontandone quelle che ne sono le radici profonde che affondano anche nella musica popolare capace di suscitare emozioni, esaltarne “bellezza e meraviglia non nei luoghi comuni, ma nell'identità e nell'appartenenza”.

La musica tradizionale e popolare che incontra la contemporaneità dettandone suoni e ritmi per riscoprire attraverso le sue melodie, le sue note, le sue parole e le sue voci che sono tutte nelle oltre 30mila canzoni del patrimonio culturale abruzzese. Canzoni che sul palco tornano ad essere, prosegue Melozzi, le voci degli abruzzesi che faticavano nei campi seguendo i ritmi difficili delle stagioni e comunque di tutti quei lavoratori che “esorcizzavano il timore di morire di fatica inventandole quelle canzoni e cantandole tutte insieme. Un concetto che tra l'altro – prosegue – ci riporta al blues” e i campi di cotone in cui lavoravano come schiavi e che rappresenta ancora oggi un elemento identitario imprescindibile della cultura afroamericana.

Per Melozzi dunque la “follia” delle critiche risiede nel criticare il sostegno a un progetto che scava nella profondità dell'identità abruzzese che è e resta l'identità di tutti. Non è un caso che “sul palco porto il coro: ogni cantante è un lavoratore di quell'Abruzzo fatto di fatica che nella musica trovava partecipazione. Una partecipazione di cui oggi c'è ancor più bisogno”, sottolinea parlando in particolare dei giovani che oggi “confondono il virtuale e il reale. Vivono di social e videogame violenti nella convinzione che se ammazzi qualcuno, come in uno schermo, poi si rialzerà”. Parole con cui inevitabilmente il pensiero del maestro si rivolge anche al terribile fatto di cronaca avvenuto domenica 23 giugno nel parco Baden Powell dove Christopher Thomas Luciani, 16 anni, è stato ucciso con 25 coltellate che sarebbero state sferrate da due suoi coetanei che con altri amici poi sono andati a farsi un selfie al mare.

“La Notte dei Serpenti” chiosa quindi Melozzi, non è uno show, non è un evento, ma “è un rito collettivo per esorcizzare anche il male di oggi. Ha risvegliato l'orgoglio abruzzese come in tantissimi mi hanno scritto ringraziandomi. Ci ha fatto sentire di nuovo orgogliosi di esserlo abruzzesi. Cantare è un rito di identità e noi la stiamo riscoprendo. Abbiamo sempre vissuto di un complesso di inferiorità – riprende tornando a criticare anche quella mentalità provinciale di cui accusa chi oggi lo critica -. L'ho creata in parte per far conoscere fuori cosa facciamo, ma al 70 per cento per far capire a noi chi siamo, quanto è grossa la nostra storia. Noi siamo giganteschi e abbiamo una storia enorme da narrare, migliaia di canti che di quella gloria sono la voce”, aggiunge citando anche una sua canzone che proprio di quel disagio giovanile cui tutti chiedono di rispondere riscoprendo la socialità di cui la musica storicamente è una componente fondamentale e che oggi campeggia sui titoli dei giornali: “La notte scura” con il testo in dialetto abruzzese e che magari sentiremo proprio sul palco de La Notte dei Serpenti.

Un ultimo sassolino il maestro Melozzi se lo toglie parlando dell'Orchestra del Salterello. “Qualcuno dice l'orchestra sì, l'evento no. Forse è il caso di ricordare che questa orchestra è nata sotto mio impulso nel 2012 proprio quando sono tornato dalla Notte della Taranta e cioè quando mi sono reso conto che l'Abruzzo aveva un patrimonio gigantesco di 30mila canzoni popolari su cui non riuscivamo a fare nulla. Sono andato ovunque in questi anni per chiedere di finanziarlo. L'ho inviato anche alla Regione quando c'era il centrosinistra e vogliamo fare a gara a chi è più di sinistra li seppellisco. Forse semplicemente Marsilio è stato quello che ha intuito il valore del progetto”.

È sul fronte artistico quindi che se si vuol criticare, Melozzi chiede di essere criticato perché l'altra “follia” è “menare un artista per menare un governatore. Incontratemi e parlatemi invece di, come leggo sui giornali, urlare senza argomenti. Così si fa male non all'evento, ma a tutti gli abruzzesi. Io credo nel merito”, conclude invitando tutti a non urlare e andare a cantare sul palco de "La Notte dei Serpenti" la sera del 20 luglio.