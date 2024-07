Successo per la Notte dei Serpenti con 20mila presenze ma in tanti sono rimasti fuori e delusi [FOTO]

Circa 20mila persone sono riuscite ad assistere allo spettacolo della seconda edizione della Notte dei Serpenti andata in scena sulla spiaggia alle spalle della Nave di Cascella a Pescara nella serata di sabato 20 luglio.

Sul palco con la presentatrice Andrea Delogu e il maestro Enrico Melozzi che ha organizzato l'evento, tanti ospiti che si sono cimentati con le canzoni e le musiche della tradizione abruzzese.

Tra gli ospiti Al Bano, Umberto Tozzi, Noemi, Colapesce e Di Martino, Coma Cose, il figlio di Ivan Graziani Filippo, Giovanni Caccamo e diversi artisti e musicisti abruzzesi.

«Siamo estremamente soddisfatti di questa seconda edizione della Notte dei Serpenti sia per il grande successo di pubblico che ha riscosso sia per le grandi emozioni che è riuscita a regalare a tutti noi», sottolinea il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, quasi in chiusura di serata quando è stato chiamato sul palco dalla conduttrice Andrea Delogu insieme al sindaco di Pescara Carlo Masci.

«Alla vigilia avevamo immaginato di far vedere Pescara come non si era mai vista e di mostrare l’Abruzzo come non si era mai sentito prima. È così è stato», aggiunge Marsilio, «ma ora sarà altrettanto emozionante rivedere l’intero spettacolo in prima serata su Rai 2. Se dopo ieri sera siamo tutti un pizzico più orgogliosi e consapevoli della bellezza e della ricchezza delle nostre tradizioni popolari, lo dobbiamo sicuramente al maestro Enrico Melozzi. È stato lui, infatti, l’artefice principale di un’operazione culturale e artistica di recupero, di valorizzazione e promozione della nostra cultura popolare che, per troppo tempo, è rimasta chiusa nei cassetti. Un ringraziamento speciale, dunque, a Melozzi per essere stato il regista e il protagonista principe di uno spettacolo straordinario ma un grazie di cuore va anche a quanti hanno lavorato per rendere questa manifestazione così bella e partecipata. Non resta che mettersi al lavoro per organizzare la terza edizione de La Notte dei Serpenti. Viva l’Abruzzo».

In tanti però sono rimasti delusi non essendo riusciti a entrare nello spazio sulla spiaggia circoscritto per la presenza del pubblico. E purtroppo, avendo scelto l'organizzazione il posizionamento del palco verso il mare allo scopo di mostrare, in televisione, la città di Pescara alle spalle dello stesso, coloro che sono rimasti al di qua hanno potuto a malapena ascoltare la musica senza avere alcuna possibilità di vedere lo spettacolo. Palpabile la delusione di molti, forse sarebbe bastato prevedere un maxi schermo dietro al palco per consentire la fruizione a tutti coloro che si erano recati sul posto. Di certo però, con circa 20mila presenze, non si può che parlare di successo in attesa che la nostra città e le nostre tradizioni vengano mostrate in prima serata su Rai 2. E le tante persone rimaste fuori certificano la bontà dell'evento e la tanta attesa e partecipazione che c'è stata.