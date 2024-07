Notte dei Serpenti: annunciati altri due artisti, che si uniscono al maestro Melozzi

La rosa degli ospiti di Enrico Melozzi e la sua Notte dei Serpenti si amplia. Il maestro lo aveva annunciato durante le prove aperte che si stanno tenendo al teatro comunale di Atri.

Il prossimo 20 luglio, allo Stadio del Mare di Pescara, o alla nave di Cascella come specifica sempre il maestro Melozzi, saliranno con lui sul palco Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi ma non solo.

Si sono aggiunti altri due nomi alla lista degli ospiti e sono Al Bano e Filippo Graziani.

Una rosa di nomi esclusiva e molto variegata, che porterà sul palco arrangiamenti e rivisitazioni dei canti tradizionali abruzzesi ma anche rifacimenti di canzoni che hanno segnato la musica italiana, ma declinato in dialetto. È il caso del “Ti Amo” di Umberto Tozzi, che per la seconda edizione della Notte dei Serpenti si trasformerà in “Ti vuje bene”.

Appuntamento il prossimo 20 luglio, allo Stadio del Mare di Pescara, con la Notte dei Serpenti 2024, il maestro Melozzi, gli ospiti e tutto il team, per cantare e ballare la musica abruzzese. Ingresso gratuito.