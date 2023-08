Pedalata di San Lorenzo con Fiab e Avis: dieci chilometri sotto le stelle attraverso la città

San Lorenzo in bici con l'Avis e la Fiab Pescarabici. Giovedì 10 agosto alle 21 appuntamento alla Madonnina per la pedalata notturna (Bici di Notte il nome dell'iniziativa) che attraverserà la città snodandosi in un percorso di 10 chilometri che si concluderà esattamente nel punto di partenza.

“Pedalare fa buon sangue” questo il motto scelto per la manifestazione che vede insieme le due associazioni e che dunque, oltre ad essere una bella pedalata, vuole anche essere l'occasione per sensibilizzare all'importanza di donare sangue mandando anche un messaggio sul tema della prevenzione.

La pedalata prevede il passaggio lungo il fiume, l'attraversamento dei ponti e delle piste ciclabili con un passaggio simbolico proprio davanti alle sedi Fiab (piazza Berlinguer) e Avis (piazza Salvo D'Aquisto). Quindi la tappa all'Aurum l'arrivo sul lungomare a piazza Le Laudi e il ritorno al Ponte del mare. Unici dislivelli quelli dei ponti per un evento dunque alla portata di tutti.

La partecipazione è gratuita e ci sarà la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione infortuni e responsabilità civile prima della partenza al costo di 5 euro.

Unico suggerimento quello di controllare le condizioni della propria bici: pressione delle gomme, freni e luci, anteriori e posteriori.