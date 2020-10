Il notaio pescarese Massimo D'Ambrosio nella puntata de "Le Iene" dedicata al caso di Mirko Scarcella [VIDEO]

Anche il notaio pescarese Massimo D'Ambrosio è stato protagonista dello speciale del programma televisivo "Le Iene" di Italia Uno che ieri è tornato ancora una volta sul caso di Mirko Scarcella, il presunto guru di Instagram sul quale gli inviati hanno voluto indagare anche in virtù delle dichiarazioni dello stesso Scarcella che ha affermato di essere l'artefice del successo di Gianluca Vacchi sui social e di conoscere alcuni grandi personaggi come Cristiano Ronaldo, Sylvester Stallone ed addirittura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il notaio D'Ambrosio ha aperto le due buste certificate ed inviate proprio da Ronaldo e Stallone, in risposta alla domanda fatta dal programma sul fatto di conoscere Scarcella. Entrambi, come ha dichiarato il notaio pescarese dopo aver aperto le buste, hanno dichiarato di no. Scarcella è stato anche collaboratore di Fabrizio Corona.

Il servizio con il notaio D'Ambrosio qui: https://www.iene.mediaset.it/video/mirko-scarcella-cristiano-ronaldo-sylvester-stallone_887761.shtml