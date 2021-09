Pubblicato a Città Sant'Angelo il bando per il "Nonno Vigile"

A Città Sant'Angelo è stato pubblicato il bando per “Nonno Vigile”.

Il servizio coinvolge i cittadini di entrambi i sessi che vogliano prestare la propria opera nel presidiare e sorvegliare principalmente le zone in prossimità di edifici scolastici e più in generale quelle frequentate da minori.

Il servizio “Nonno Vigile” è costituito da un’attività prestata a esclusivo titolo di volontariato, senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza costituzione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Gli obiettivi principali del servizio “Nonno Vigile” sono: valorizzare il tempo, le competenze e le conoscenze di tutti coloro che sono usciti dal mercato del lavoro (pensionati); assistere i bambini al momento dell’ingresso e dell’uscita dalla scuola; collaborare con la polizia locale nella vigilanza dei plessi scolastici e dei luoghi frequentati dai minori, liberando le risorse della polizia locale per azioni di tipo più specifico di controllo del territorio; collaborare con l’amministrazione comunale in occasione di manifestazioni a carattere sportivo, culturale e similari.

Per tutti i dettagli basta collegarsi al seguente link: https://comune.cittasantangelo.pe.it/nuovo-regolamento-comunale-per-il-servizio-di-volontariato-nonno-vigile